В Британии рассказали, почему Запад не хочет терять Турцию

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В торговой войне США и Китая первую победу одержала Россия

Заменит ли соя пшеницу в России?Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Крупнейший в мире покупатель сои – Китай – снял все ограничения на ввоз сои из России. Теперь ее можно поставлять в Поднебесную из любого уголка страны и любым транспортом. Торговая война с США открыла для России окно возможностей по наращиванию экспорта относительно новой агрокультуры в Китай. Сможет ли Россия воспользоваться таким подарком судьбы? Подробности...
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Почему Китай вспомнил об «отобранном Россией» Сахалине

Согласно летописям времен династии Западная Хань, на севере Китая находился большой остров, которым управляла династия ЧжунъюаньФото: Yandex.ru/maps
В СМИ КНР появились статьи о крупнейшем острове России – Сахалине, который богат нефтью и газом, а ведь когда-то был частью Китая. Что означают эти переживания о давно утраченных землях, которые к тому же, по сути, никогда не были китайскими? Нужно ли видеть в этом угрозу, территориальные претензии и продолжение истории о школьных картах, где русские земли – часть Китая? Давайте разберемся.  Подробности...
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Почему не тушат лесные пожары в Сибири

Жители Сибири категорически против решения властей не бороться со стихиейФото: Кирилл Шипицин/ТАСС
В России горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. Региональные власти признали пожары неопасными для населенных пунктов, а их тушение – бессмысленным занятием. С этим категорически не согласны жители Сибири. Они жалуются, что гарь и смог мешают нормально дышать, а также вредят местной флоре и фауне. Кто и как сейчас борется с огненной стихией?  Подробности...
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Как украинские самолеты связаны с контрабандой оружия в горячих точках

Украинские пилоты ухитряются возить оружие в горячие точки обеим воюющим сторонамФото: Reuters
Случай на аэродроме Аль-Джуфра в Ливии, где в выходные под обстрелом артиллерии погиб украинский пилот Владимир Бухальский и были уничтожены два самолета Ил-76ТД, вызывает все больше вопросов. Появились данные о том, что его коллеги в нарушение международных запретов возили военные грузы в Ливию сразу обеим сторонам конфликта. В курсе ли Киев, что возят самолеты с желто-голубым флагом в небе Африки, и почему контрабанда оружия стала национальным украинским бизнесом? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Балтийское неединство и нефть раздора

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Литва, Латвия и Эстония готовятся отметить 30-летие «Балтийского пути». Но это единство – показное. Единым фронтом страны Балтии выступают лишь в обороне и политическом противостоянии России. В экономике – «своя рубашка ближе к телу». Подробности...
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Главный принцип спецподразделения «Альфа»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
29 июля свой праздник отмечают особые люди. Сотни бойцов сверхчеловеческой выдержки и уникальных умений. Официально – управление «А» Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Или, как ее принято называть, группа «Альфа». Подробности...
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От впадения в детство американской элиты становится страшно

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Допрос спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США выглядел странно. Самое страшное открытие, которое сделали конгрессмены и простые американцы, состоит в том, что никто толком не знает, кто же вмешался в выборы 2016 года. Подробности...
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    Украина мечтает устроить «Бурю» в Донбассе

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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
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          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

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              В Британии рассказали, почему Запад не хочет терять Турцию

              30 июля 2019, 09:42

              Текст: Евгения Шестак

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              Запад должен сохранить Турцию в качестве союзника, несмотря на то, что Россия и Китай активно пытаются оказать влияние на республику, считает обозреватель The Times.

              «Нам нужно сохранить Эрдогана в нашей команде, пока Россия и Китай пытаются обзавестись влиянием на Анкару», – пишет в своей статье для The Times Майкл Берли из аналитического центра LSE Ideas.

              Отмечается, что кризис в отношениях США с Турцией возник из-за покупки четырех дивизионов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Анкара пошла на этот шаг после того, как Вашингтон побоялся продавать турецкой стороне свои ЗРК Patriot, передает ИноТВ.

              Как отмечает автор, у президента США Дональда Трампа сложились хорошие отношения с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом сам Эрдоган с подозрением относится к США, поскольку считает, что Вашингтон причастен к попытке государственного переворота 2016 года.

              Берли утверждает, что США ждут, когда Турция вернется в «западную обойму». Это связано с неустойчивым экономическим положением республики, а также падающей популярностью Эрдогана у избирателей.

              Россия, в свою очередь, пишет автор, намерена добиться выхода Анкары из НАТО. По этой причине, считает автор статьи, Москва закрыла глаза на то, что турецкие военные в 2015 году сбили российский истребитель, а годом позже в Анкаре был убит российский посол.

              «Станет ли Америка наказывать такие страны, как Египет, Катар или Саудовскую Аравию, если те решат пойти по стопам Турции в вопросе закупки вооружений?» – спрашивает автор.

              По его мнению, пока еще слишком рано говорить, потеряна ли Турция. В ближайшем будущем станет ясно, «придет ли Китай со своими инвестициями» или «Россия окажется ненадежным другом».

              «Но и ЕС, и США должны хорошенько подумать, перед тем как «терять» Турцию в приступе досады из-за нескольких ракет, которые Эрдоган приобрел отчасти для того, чтобы ни один из членов его собственных ВВС вновь не попытался его свергнуть», – заключил Берли.

              Ранее в Госдепартаменте США отказались назвать возможные сроки введения санкций против Турции за приобретение Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

              Напомним, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Анкару за приобретение российских ЗРК С-400. Ранее глава Госдепа Майк Помпео призвал Анкару не вводить в строй купленные у России ЗРК С-400.

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