В Британии рассказали, почему Запад не хочет терять Турцию

Запад должен сохранить Турцию в качестве союзника, несмотря на то, что Россия и Китай активно пытаются оказать влияние на республику, считает обозреватель The Times.

«Нам нужно сохранить Эрдогана в нашей команде, пока Россия и Китай пытаются обзавестись влиянием на Анкару», – пишет в своей статье для The Times Майкл Берли из аналитического центра LSE Ideas.

Отмечается, что кризис в отношениях США с Турцией возник из-за покупки четырех дивизионов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Анкара пошла на этот шаг после того, как Вашингтон побоялся продавать турецкой стороне свои ЗРК Patriot, передает ИноТВ.

Как отмечает автор, у президента США Дональда Трампа сложились хорошие отношения с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом сам Эрдоган с подозрением относится к США, поскольку считает, что Вашингтон причастен к попытке государственного переворота 2016 года.

Берли утверждает, что США ждут, когда Турция вернется в «западную обойму». Это связано с неустойчивым экономическим положением республики, а также падающей популярностью Эрдогана у избирателей.

Россия, в свою очередь, пишет автор, намерена добиться выхода Анкары из НАТО. По этой причине, считает автор статьи, Москва закрыла глаза на то, что турецкие военные в 2015 году сбили российский истребитель, а годом позже в Анкаре был убит российский посол.

«Станет ли Америка наказывать такие страны, как Египет, Катар или Саудовскую Аравию, если те решат пойти по стопам Турции в вопросе закупки вооружений?» – спрашивает автор.

По его мнению, пока еще слишком рано говорить, потеряна ли Турция. В ближайшем будущем станет ясно, «придет ли Китай со своими инвестициями» или «Россия окажется ненадежным другом».

«Но и ЕС, и США должны хорошенько подумать, перед тем как «терять» Турцию в приступе досады из-за нескольких ракет, которые Эрдоган приобрел отчасти для того, чтобы ни один из членов его собственных ВВС вновь не попытался его свергнуть», – заключил Берли.

Ранее в Госдепартаменте США отказались назвать возможные сроки введения санкций против Турции за приобретение Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Напомним, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Анкару за приобретение российских ЗРК С-400. Ранее глава Госдепа Майк Помпео призвал Анкару не вводить в строй купленные у России ЗРК С-400.

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