В Пекине кремировали бывшего китайского премьера

На кладбище революционных героев «Бабаошань» в Пекине кремировали останки бывшего премьера Госсовета КНР Ли Пэна, сообщает China Daily.

«В Пекине состоялась кремация тела Ли Пэна – выдающегося члена КПК, испытанного верного борца за идеалы коммунизма, выдающегося пролетарского революционера, политика, выдающегося руководителя партии и государства», – цитирует ТАСС издание.

На площади Тяньаньмэнь в знак траура был приспущен государственный флаг КНР, исполнялся «Марш добровольцев» – государственный гимн страны.

Проводить Ли Пэна в последний путь и совершить троекратный ритуальный поклон перед его гробом пришли председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, другие члены высшего руководства Китая.

На траурной церемонии также присутствовал бывший председатель КНР 92-летний Цзян Цзэминь, входивший вместе с Ли Пэном в состав так называемого «третьего поколения» китайских руководителей. Лидер «четвертого поколения» – Ху Цзиньтао – в связи с отсутствием в столице прислал венок.

Ли Пэн являлся также председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) – высшего законодательного органа Китая. Политик скончался 22 июля 2019 года в Пекине на 91-м году жизни в результате болезни.