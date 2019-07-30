Во вторник синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 12 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 2-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.