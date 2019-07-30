Сенат США не смог запретить Трампу продавать оружие арабским странам

Американские сенаторы не смогли запретить президенту США Дональда Трампа продавать вооружение арабским странам без предварительного одобрения Конгрессом.

За введение запрета выступали демократы, которые не смогли набрать необходимые при голосовании две трети голосов сенаторов, передает ТАСС.

На прошлой неделе Трамп не позволил Конгрессу лишить Саудовскую Аравию высокоточного американского оружия.

В июне врио главы Пентагона Патрик Шанахан заявлял, что Вашингтон намерен продавать оружие Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии, так как в противном случае эти страны будут покупать вооружения у России и Китая.