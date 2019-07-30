Власти Шотландии предупредили об опасности курса Джонсона для Британии

Курс правительства, сформированного новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, опасен и ведет Соединенное Королевство к «жесткому» сценарию Brexit, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен после встречи с Джонсоном в Эдинбурге.

По мнению первого министра Шотландии, Джонсон ведет Великобританию к выходу из ЕС без сделки с Брюсселем, хотя на словах это и отрицает, передает ТАСС.

«После моей беседы с Борисом Джонсоном я могу сказать, что за лукавыми и хвастливыми обещаниями скрывается правительство, которое опасно. Путь, по которому оно следует, опасен для Шотландии и всего Соединенного Королевства», – сказал Стерджен, слова которой приводит вещательная корпорация Би-би-си.

В ходе встречи с Джонсоном в Эдинбурге Стерджен вновь заявила о том, что у жителей Шотландии должно быть право провести новый референдум по вопросу об отделении от Великобритании, учитывая ситуацию с выходом страны из Евросоюза.

Джонсон, которого в Эдинбурге освистали, со своей стороны, заявил, что его кабинет, как и правительство его предшественницы Терезы Мэй, «не видит причин» для того, чтобы разрешить проведение повторного плебисцита в Шотландии.

Накануне глава МИД Британии объявил, что власти Соединенного Королевства приняли решение выйти из состава Европейского союза по «жесткому» сценарию – без заключения соглашения с Брюсселем.

Ранее СМИ сообщали,что ЕС не принял требования Джонсона по Brexit. При этом сам Джонсон обещал в любом случае вывести страну из Евросоюза к 31 октября.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом премьере Великобритании и его роли в один из самых драматичных моментов в истории королевства.