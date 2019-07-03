В Роснефти отметили усилия компании по обеспечению Германии нефтепродуктами

Нефтеперерабатывающий завод Роснефти «PCK» в немецком городе Шведте работает на максимально возможной мощности для обеспечения нефтепродуктами потребителей Германии, говорится в сообщении компании.

Глава Роснефти Игорь Сечин в ходе рабочей поездки на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведте провел совещание, где поблагодарил руководство и персонал завода «PCK», а также сотрудников Rosneft Deutschland за своевременно принятые меры, которые позволили избежать повреждения оборудования и остановки предприятия, исключить возможность нанесения ущерба окружающей среде вследствие поставок «суррогатной» нефти по трубопроводу «Дружба», а также в полном объеме обеспечить потребителей Германии продукцией надлежащего качества, передает ТАСС.

«Завод «РСК» работает на максимально возможной мощности, что позволяет полностью удовлетворять потребности немецкого рынка. С учетом ограничений по поставкам нефти по системе «Дружба» недостающие объемы нефти завод получает через порт Росток. Несмотря на сложную логистику, эти поставки гарантируют загрузку НПЗ», – сообщили в Роснефти.

В компании пояснили, что четыре из шести НПЗ, на которые поступила некачественная нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, понесли существенные убытки и вынуждены были приостановить свою работу для ремонта оборудования.

«Только Куйбышевский НПЗ и «РСК Шведт» благодаря грамотным и своевременным действиям по антикоррозионной защите оборудования продолжили свою работу, обеспечивая рынок качественным топливом», – отметили в Роснефти.

В компании отметили, что завод «РСК» и немецкий оператор трубопровода «Дружба» Mineral lverbundleitung GmbH (MVL) приняли на себя часть загрязненной хлорорганическими соединениями нефти, чтобы освободить трубопроводную систему и обеспечить возможность прокачки качественного сырья.

«Роснефть» является акционером трех НПЗ на территории Германии (НПЗ PCK – 54,17%; НПЗ MiRO – 24%; НПЗ Bayernoil – 25%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,5 млн тонн в год, что составляет более чем 12% всех мощностей нефтепереработки Германии.

В минувшую субботу глава Минэнерго России Александр Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба». С 1 июля «Транснефть» возобновила поставки по нефтепроводу «Дружба» в полном объеме.