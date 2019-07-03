В СПЧ предложили обратиться к ОБСЕ из-за затягивания дела Вышинского

Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод предложит СПЧ еще раз направить обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару СЕ по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на затягивание дела главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Заседание по делу Вышинского прошло в Киеве в среду. Суд объявил перерыв по делу журналиста до 15 июля, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию.

«Я буду предлагать своим коллегам в Совете по правам человека повторно направить обращения посланнику ОБСЕ по свободе СМИ господину Арлему Дезиру и верховному комиссару Совета Европы госпоже Миятович, чтобы они обратили внимание на этот постыдный спектакль, который учинили на Украине», – сказал Брод, передает РИА «Новости».

Он уверен, что эта заминка произошла из-за того, что у прокуроров просто нет повода для обвинения, потому что «все дело сфабриковано, а основания для возбуждения дела не выдерживают никакой правовой критики».

«Никаких противоправных действий он не совершал. Поэтому суд и топчется на месте из-за отсутствия доказательной базы... Они будут тянуть этот процесс, будут придумывать поводы. Пока они не готовы признать, что это дело надуманное и нужно прекратить это дело за отсутствием состава преступления, пока, видимо, украинские власти не созрели для этого», – добавил Брод.

Член СПЧ напомнил, что до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского высказывались предложения прекратить «позорные политические процессы» и отпустить журналистов. Однако, отметил Брод, президент Украины продолжает линию своего предшественника Петра Порошенко в части недружественной антироссийской политики и «заказные политические дела позорят и самого Зеленского, и его окружение».

Брод подчеркнул, что Вышинский нуждается в медпомощи, у него серьезные проблемы со здоровьем, однако украинские власти не изменяют ему меру пресечения, не могут оперативно провести суд, «но зато демонстрируют свое стремление лишний раз вылить очередную порцию русофобии и ненависти».

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции». Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении «РИА Новости Украина». После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.