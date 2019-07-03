На форуме «Таврида» прошла встреча с известными продюсерами

В ходе «Народной смены» на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» состоялась творческая встреча с продюсером Игорем Матвиенко и композитором Игорем Полонским.

Игорь Матвиенко, российский продюсер и композитор, создатель популярных российский групп «Любэ», «Иванушки International» «Фабрика» и других, и Игорь Полонский, композитор и саунд-продюсер, обсудили важные личностные качества, необходимые для человека, который хочет стать знаменитым музыкантом, а также тенденции, присущие для российского шоу-бизнеса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я пришел сюда ради того, чтобы поговорить о народном творчестве. Важно сохранить исконно славянско-русские песни. Сейчас всплеск хип-хопа уже переходит на нет. Я наблюдаю, что тренд постепенно исчезает. Даже рэп-исполнители начинают петь, потому что всю жизнь не будешь читать одно и то же. Мне кажется, что за народной музыкой будущее», – отметил Игорь Матвиенко.

Игорь Полонский также высказал свое мнение: «Полтора года назад мы экспериментировали с народными звуками при работе над фильмом «Викинг». Это сильно на нас повлияло. Теперь в песни мы иногда вставляем народные мотивы – звуки на фоне или в соло. Это придает музыке новые и яркие краски. Таким инструментом нужно пользоваться».

Участники форума нашли встречу полезной для себя. Представительница Тверской области Елизавета Щербакова, участница школы инструментальной традиции, поделилась своими впечатлениями: «Самой нужной информацией было то, как молодым исполнителям можно продвигать себя. У меня есть много знакомых, которые стремятся к вершинам народной музыки. Если правильно использовать все, что нам дали, я надеюсь, мир о нас еще услышит много раз».

После творческой встречи участники обсудили план работы над арт–манифестом с предложением о проведении в России в 2021 году «Года народного искусства и не-материального культурного наследия».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году).

«Народная смена» проходит на Тавриде с 29 июня по 5 июля и объединяет 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов, предоставляющих индустрию аутентичного искусства, из всех 85 регионов страны.