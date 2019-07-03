Путин призвал не допускать галопирующий рост тарифов ТКО

Президент России Владимир Путин заявил, что рост тарифов на твердые коммунальные отходы (ТКО) не должен быть галопирующим.

«Рост не должен быть галопирующим, а если это неизбежно, тогда нужно соответствующим образом реагировать, нужно, значит, на первых порах делать таким образом, чтобы <...> регионы там не хулиганили, а вовремя и своевременно и взвешенно принимали решения», – сказал Путин на совещании с правительством, передает ТАСС.

Глава государства в ходе «Прямой линии» заявил, что намерен лично контролировать ситуацию с реализацией «мусорной реформы» в России.