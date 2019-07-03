Поклонская посетила форум «Таврида»

Во вторник в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» организаторы и участники встретились с депутатом Госдумы Наталией Поклонской.

Она посетила территорию арт-кластера, узнала об образовательных и творческих сессиях участников, посетила мастер-класс школы вокальной традиции и пообщалась с молодыми народниками, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одна из участниц школы вокальной традиции Анастасия Соколова поделилась своим мнением о форуме.

«Таврида – это маленький рай. Я впервые нахожусь в месте, где собралось столько творческих людей. Мне очень нравится, что здесь, почти в каждом месте, люди могут свободно петь песни, танцевать и не казаться смешными. Творчество здесь живет практически везде», – сказала она.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида–АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году).

«Народная смена» проходит на Тавриде с 29 июня по 5 июля и объединяет 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов, предоставляющих индустрию аутентичного искусства, из всех 85 регионов страны.