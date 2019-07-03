Мединский призвал российских артистов правильно оценивать ситуацию в Грузии

Министр культуры России Владимир Мединский попросил российских артистов принимать во внимание политическую ситуацию в Грузии и делать правильные выводы при организации гастролей в эту страну.

«Уверен, что руководители учреждений культуры и творческих коллективов принимают во внимание специфику внутриполитической ситуации в Грузии и делают из этого правильные выводы», – сказал Мединский.

Таким образом министр культуры прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о то, что поездки в Грузию «могут быть пока небезопасны» для артистов, передает ТАСС.

Также Мединский сообщил, что российские учреждения культуры пока не обращались с вопросами по этой теме в министерство.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему на фоне антироссийских настроений в Грузии заявления певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России хуже высказываний актера Вахтанга Кикабидзе.