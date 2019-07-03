Разведка ЛНР обнаружила британские БТР у линии соприкосновения

Разведка Луганской народной республики обнаружила у линии соприкосновения британские бронетранспортеры AT 105 Saxon, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Нашей разведкой выявлено размещение трех британских бронетранспортеров Saxon в населенном пункте Новотошковское. Также в район этого населенного пункта отмечено прибытие двух самоходных артиллерийско-минометных установок «Нона-С» 14 отдельной бригады», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что украинские силовики продолжают наращивать группировку сил на линии соприкосновения в Донбассе.

«Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной», – сказал Филипоненко.

Глава ДНР Денис Пушилин накануне обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.

Перед этим полпред ДНР Наталья Никонорова заявила, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «становится стремительно критичной».