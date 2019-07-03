Россия обвинила Украину в открытом игнорировании требований миссии СПЧ ООН

Попытки Киева возложить на Россию ответственность за нарушения прав на Украине несостоятельны, украинские власти открыто игнорируют все рекомендации Наблюдательной миссии ООН по правам человека, заявил на 41-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве представитель России Дмитрий Воробьев.

«Рекомендации Наблюдательной миссии ООН по правам человека, в том числе в отношении пользования родным языком, свободы совести и религии, борьбы с безнаказанностью, расследования резонансных нарушений прав человека открыто игнорируются», – передает его слова ТАСС.

Воробьев выразил сожаление, что техническое и консультативное содействие со стороны ООН так и не побудило Киев к ответственному и серьезному диалогу. Делегация России призывает отразить этот факт в проекте резолюции организации по Украине.

«Вот уже более пяти лет ситуация с правами человека на Украине находится на повестке дня Совета. К сожалению, никаких позитивных сдвигов наблюдать не приходится. Попытки украинской делегации свалить на внешние силы, включая Россию, преступления и нарушения прав человека, совершенные при попустительстве или при прямом участии киевских властей, несостоятельны и нелепы», – сказал также Воробьев.

В мае сообщалось, что партия «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде собирается обратиться в международные институты из-за якобы нарушения прав коренных народов на территории России, в частности на Урале и в Сибири. В Совфеде в ответ посоветовали Верховной раде заняться очевидными проблемными вопросами у себя в стране, которые находятся в крайне плохом состоянии.