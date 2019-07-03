На футбольный турнир «Уличный красава» ожидают 50 тыс. участников

На футбольный турнир «Уличный красава» ожидаются более 50 тыс. участников, заявил замруководителя исполкома ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

«Суть акции для нас – это не спорт, это футбольная, информационная акция, направленная на то, чтобы мальчишки и девчонки вышли на футбольные площадки, начали играть в футбол и становились лучшей дворовой командой страны. В прошлом году участвовали порядка 35 тыс. мальчишек, особенность в том, что ребята сами регистрируются, сами набирают команду, придумывают название. Мы планируем по отзывам и опросам в социальных сетях, что будет более 50 тыс. участников, а команд будет 5 тыс. – мы не гонимся за цифрами, это наш план. Прием заявок идет с 1 июля по 1 августа, с 15 августа по 15 сентября пройдут муниципальные этапы», – сказал Кастюкевич, передает ТАСС.

Также Кастюкевич подчеркнул, что победители турнира получат сертификаты на строительство футбольной площадки: «В прошлом году ребята выиграли эти сертификаты и сейчас уже определены места их строительства, думаю, что к 1 сентября все будет готово».

«Самое важное и классное, что вместе с нами участие в этой акции принимает ветеран футбола, хотелось бы выразить благодарность Валерию Георгиевичу [Газзаеву] за то, что ветераны футбола начали готовить ребят к этому турниру в различных регионах», – дополнил Кастюкевич.

Соревнования пройдут в рамках двух возрастных категорий: 14-15 и 16-17 лет, в составе команды должно быть пять основных игроков и двое запасных. Турнир будет состоять из четырех этапов, первым будет муниципальный, следующим этапом будет региональный, в ходе которого лучшие команды муниципальных районов сразятся в региональном центре. Третий этап пройдет в столицах федеральных округов, а финал состоится на стадионе «Фишт» в Сочи, который принял шесть матчей чемпионата мира 2018 года.

Регистрация на турнир проходит на сайте уличныйкрасава.рф. «Молодежка ОНФ» проводит акцию «Уличный красава» совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России и Министерством спорта РФ. В декабре 2018 года завершилась первая акция «Уличный красава», в которой приняли участие около 3,5 тыс. дворовых команд из разных регионов страны, финальные игры также прошли на «Фиште».