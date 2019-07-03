ЦБ пожаловался на сложность сбора биометрических данных

Первый зампред Центробанка Сергей Швецов на Международной конференции по страхованию заявил, что процесс сбора биометрических данных идет медленно и тяжело.

По словам Швецова, за год в единую биометрическую систему собрано 20 тыс. подписей

«Удаленная идентификация, которая сегодня еле-еле движется, мы с трудом набрали 20 тыс. записей в биометрическую базу данных, этот процесс идет медленно, тяжело. Через 10 лет, думаю, что это будет также, как сегодня показать паспорт, это не будет каким-то узким местом, абсолютно все люди будут оцифрованы. И абсолютно доступность через цифровой профиль, биометрию всех сервисов станет реальностью», – передает ТАСС.



Напомним, в июне 2018 года рабочая группа по регулированию цифровой экономики при правительстве России рассмотрела законопроект, предлагающий использование номера телефона в качестве удостоверения личности.

Среди других идентификаторов были электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия и дактилоскопические данные.

С 1 июля 2018 года российские банки начали собирать биометрические данные клиентов, что позволит удаленно получать банковские услуги.