Организаторы «Тавриды» исполнили мечту семилетней девочки

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» удалось исполнить мечту семилетней девочки из Томской области Екатерины Шик.

Девочка является участницей Всероссийской благотворительной акций «Мечтай со мной», которая исполняет желания детей с состоянием здоровья, угрожающим их жизни, сказано в пресс-релизе «Тавриды», поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Екатерина Шик всегда мечтала выступить на большой сцене перед зрителями и телекамерами. В рамках «Народной смены» форума организаторам и участникам мероприятия удалось исполнить мечту девочки.

«Моей мечтой всегда было то, чтобы меня показали по телевизору, как я выступаю на сцене и пою песню. Мне нравится петь, хочу в будущем стать известной певицей. Здесь я верю в это», – сказала Катя.

Девочке также удалось встретится и пообщаться с российским продюсером и композитором Игорем Матвиенко, а также познакомится с народными коллективами.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум, фестиваль творческих сообществ и капитальное строительство образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида».