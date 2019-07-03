Названы вероятные сроки поставки Киеву бронетехники из Канады

«Что касается бронетехники, денег и прочего, все эти договоренности были достигнуты еще во времена Порошенко. По бронетехнике, например, три года договаривались», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Александр Охрименко. Так он прокомментировал поездку Владимира Зеленского в Канаду и договоренности о поставке Киеву вооружения.

«Действительно, Канада пошла навстречу, разрешив продавать боевое оружие Украине. Киев получит обещанную бронетехнику, но точно не в этом году. Выборы, плюс непонятно с минобороны: можно будет лишь рассуждать, когда будет новый министр обороны, новый генштаб. Возможно, могут поставить в следующем году», – отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Напомним, что Зеленский в ходе визита в Канаду не только посмешил своих визави, но и провел переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. По итогам Оттава и Киев подписали соглашение о поставках вооружений.

«Мы договорились о поставках бронетехники, о том, что мы будем развивать наши договоренности», - заявил Зеленский, чьи слова приводит ТАСС. Глава МИД Канады Христя Фриланд (к слову, наполовину украинка по происхождению) также объявила о намерении Оттавы выделить 45 млн долларов «на поддержку Украины». Вероятно, речь идет о канадских долларах, то есть о сумме примерно в 34,3 млн долларов США.

Как пояснил Охрименко, в данном случае вряд ли можно говорить об особенном успехе Зеленского. «То, что 45 млн долларов выделят, тоже договаривались. Сумма маленькая, копейки, это все было ожидаемо», – сказал украинский эксперт.

Да и в целом, обо всем, о чем шла речь во время поездки в Канаду, «договаривались довольно долго, а Зеленский просто приехал, – заметил Охрименко. – Единственное, что ему можно поставить в заслугу – это его встреча с украинской диаспорой, которую он призвал возвращаться домой и пообещал давать им гражданство».

«Но вообще, президенты Украины с 1991 года, когда приезжают в Канаду, то встречаются с диаспорой, в которой около полутора миллионов человек», – заметил эксперт.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД