Рынок акций умеренно снижается на внешних негативных сигналах

Российский рынок акций умеренно снижается на внешнем негативе, корректируясь вниз от недавно достигнутых максимумов, сообщают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижался на 0,3%, до 2802 пунктов, индекс РТС – на 0,6%, до 1390 пунктов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,1%, до 62,46 доллара за баррель по марке Brent. Ранее цена упала на 3,4%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду снижаются в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 1,1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai – на 0,9%.