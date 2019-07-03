Подбитый КВ-1 с останками танкистов нашли в Ростовской области

В Ростовской области бойцы поискового объединения нашли советский танк КВ-1, в котором обнаружили останки экипажа, сообщили СМИ.

Как передает РИА «Новости», предположительно, летом 1943 года при прорыве немецкой обороны танк сначала подорвался на мине, а затем по нему отбомбилась немецкая авиация.

Поисковики заявили также, что по предварительным данным танк входил в состав 62-ой тяжелой дивизии, которая в ходе боев 18 августа 1943 года потеряла 15 машин.

В дальнейшем поисковики намерены установить доподлинную историю танка и его погибшего экипажа.

Напомним, в ноябре 2015 года танк КВ-1 решили достать из болота в Белоруссии.