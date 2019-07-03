Вологодские власти развеяли слухи об угрозе для резиденции Деда Мороза

Слухи о ликвидации резиденции Деда Мороза в Великом Устюге не соответствуют действительности, сообщило правительство Вологодской области.

Указывается, что слухи возникли из-за реорганизации культурно-просветительского центра «Дом Деда Мороза», которую проводят для совершенствования системы управления за счет увеличения уставного капитала.

Власти рассчитывают, что удастся решить «проблему сезонности туристского потока», передает РИА «Новости».

Ожидается обустройство парковой зоны, строительство аттракционов, аквапарка, кинотеатра.

Площадь владений Деда Мороза вырастет более чем в два раза – с 42 до 90 гектаров.

Кроме того, сообщается, что в Великом Устюге планируется расширить филиал Московского зоопарка и реконструировать аэропорт.

Вологодские власти сообщают, что сотрудники, «уволенные в связи с реорганизацией», могут «продолжить многолетнюю работу по развитию проекта».