Скончался Ли Якокка

Экс-руководитель Chrysler Ли Якокка умер в США в возрасте 94 лет, сообщила его семья.

В 1946–1978 годах Якокка работал в Ford Motor Company и считается создателем Ford Mustang, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

В 1978–1995 годах он возглавлял Chrysler.

Якокка также известен своими мемуарами.