Зеленский заявил о вере в действенность санкций против России

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что санкционное давление на Россию, по его мнению, является действенным инструментом для урегулирования ситуации в Донбассе.

На пресс-конференции с главой кабмина Канады Джастином Трюдо Зеленский выразил уверенность, что санкции в отношении Москвы помогут добиться «политико-дипломатического» прогресса, передает ТАСС.

«Мы мечтаем и делаем все, чтобы в украинском небе взрывались только салюты», – заявил президент Украины.

Напомним, Зеленский в Торонто встретился с главой кабмина Канады Джастином Трюдо. По итогам встречи Канада разрешила поставки оружия на Украину и обещала Киеву десятки миллионов долларов.