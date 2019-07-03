Сальвини выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини выразил соболезнования в связи с гибелью при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны России 14 моряков.

Обращаясь в Twitter к главе российского государства Владимиру Путину и семьям моряков, Сальвини выразил «искренние близость, сочувствие и солидарность».

Перед этим соболезнования выразил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА «Новости».