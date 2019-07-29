Пакистанский журналист прославился эффектным репортажем из затопленного региона

Пакистанский журналист с телеканала GTV News Азадар Хуссейн рисковал жизнью, ведя репортаж о потопе в одном из регионов.

Журналист появился в кадре, стоя по шею в воде. Таким образом он хотел показать уровень подъема воды в результате паводка. Видеорепортаж был опубликован на YouTube, после чего разошелся по Сети. Действия журналиста отметили многие пользователи.

Многих восхитил подход журналиста к своей работе. Комментаторы предлагали удостоить Хуссейна наивысшей награды или повышения по службе, отмечали его отважность и серьезный подход к работе. Один из пользователей предложил удостоить пакистанского журналиста Пулитцеровской премии.