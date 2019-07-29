В Нижнем Новгороде обманутые дольщики получат квартиры до конца года

250 семей обманутых дольщиков смогут справить новоселье уже в этом году, остальные – из общего числа в полторы тысячи – в 2020-21 годах. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил замглавы Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Алексей Ниденс. Решение проблемы резко ускорилось благодаря поддержке федерального центра.

«По жилому комплексу «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде была проведена процедура банкротства. Арбитражный суд принял решение о передаче прав на земельные участки и объекты незавершенного строительства новому застройщику. Оставался лишь один вопрос, кто станет этим новым застройщиком», – рассказал заместитель генерального директора публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» Алексей Ниденс.

На этом этапе администрация Нижнего Новгорода обратилась в правительство России и в «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», пояснил собеседник.

«Есть поручение заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко, в рамках которого дочерней компанией – Фондом «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан» – было подано заявление в арбитражный суд Нижнего Новгорода о намерении стать новым застройщиком ЖК «Новинки Smart City», – поделился Алексей Ниденс. – Это заявление было удовлетворено, и в июле 2019 года на площадке началось активное строительство».

Все процедурные вопросы пройдены, финансирование открыто, сейчас из 25 домов завершаются работы в четырех, их сдача намечена уже на октябрь 2019 года, констатировал собеседник.

«Это позволит выдать квартиры 250 семьям. Большая часть из остальных дольщиков, это 1.500 человек, получат квартиры в 2020 году. Планы-графики будут утверждены в сентябре текущего года, после изучения экспертами «Фонда защиты прав дольщиков» проектной документации, – резюмировал Алексей Ниденс. – Согласно решению арбитражного суда, по окончании работ мы передадим построенные квартиры дольщикам».

Напомним, застройщик ООО «Квартстройцентр» был признан банкротом в марте 2018 года. 10 апреля 2019 года фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» подал заявление о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства обанкротившейся компании перед дольщиками «Новинки Smart City». В конце мая Арбитражный суд удовлетворил заявление. Решение принято на основании заключения Минстроя России.

Ранее заместитель председателя правительства России Виталий Мутко утвердил дорожную карту по достройке четырех жилых комплексов в Нижегородской области: «Новинки Smart City», «Окский берег», «Квартал Европейский» и ЖК «На Гончарова». В ходе ее реализации будут восстановлены права более 5 тысяч дольщиков.