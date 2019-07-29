Эксперт: В Забайкайлье законы не запрещают самовыдвиженцам баллотироваться на пост губернатора

Коммунисты в Забайкалье просто пытаются привлечь к себе внимание. Именно так расценила политолог Анна Федорова поданную оппозицией жалобу на врио губернатора Осипова. В жалобе утверждается, что самовыдвижению Осипова мешает Устав края. Однако эксперт напоминает: Устав такое выдвижение вовсе не запрещает, а местный закон о выборах его вполне допускает.

«Если в законодательстве хоть чуть-чуть разобраться, станет абсолютно понятно, что никакого нарушения нет. Устав Забайкальского края не запрещает самовыдвижение кандидатов на пост губернатора края. Нет никаких препятствий в Уставе и для того, чтобы подобную норму установить в региональном законе – и такая норма была установлена. Вот почему здесь никакого нарушения нет», – сказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Наоборот, в законе появилась дополнительная возможность для реализации избирательных прав граждан. Это создает больше возможностей для кандидатов, которые хотят бороться на выборах губернатора Забайкальского края – можно идти от партии, можно идти самовыдвиженцем. В общем, абсолютно нормальный, демократический ценз», – констатировала Анна Федорова.

Избирательная комиссия уже дала пояснения по поводу этой истории и – она не видит проблем с регистрацией Александра Осипова, констатировала политолог. «Вся эта жалоба – не более чем попытка привлечь к себе внимание. Это попытка представить ситуацию так, будто Осипов нарушает закон. Делается это в расчете на то, что избиратели не будут вникать в детали», – пояснила эксперт.

Ранее местный активист Александр Жданов, который, как считается, связан с КПРФ, подал заявление в избирком, утверждая, что выдвижение Александра Осипова на пост губернатора не соответствует Уставу края. В избиркоме на эту жалобу уже ответили.

«Устав не содержит запрета на самовыдвижение кандидата в губернатора, а закон о выборах губернатора дает дополнительную гарантию», – заявила председатель избиркома Забайкальского края Светлана Судакова, сообщает «Байкал-24».