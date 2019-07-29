Молдавия собралась снять запрет на российское телевидение

Глава парламента Молдавии Зинаида Гречаная заявила о подготовке отмены запрета на трансляцию российских телевизионных программ.

«Из этой ситуации необходимо найти выход, так как пострадали не только российские информационные и аналитические каналы, но и другие. В настоящее время мы готовим решение этого вопроса», – передает РИА «Новости» ответ Гречаной на вопрос, что парламент планирует делать в связи с запретом на трансляцию, который местные СМИ считают цензурой.

Она добавила, что вопрос решается и на местном уровне, и поднимался в ходе визита делегации Молдавии в Госдуму.

«Сотрудничество между нашими государствами должно быть не только на уровне президентов, следует разблокировать все взаимоотношения. Крайне важным для Молдавии является восстановление полноценного сотрудничества с Российской Федерацией на всех уровнях», – заявила Гречаная.

Она отметила, что первый зарубежный визит председателя парламента Молдавии с делегацией состоялся в Госдуму, в Совет Федерации и правительство России и вышел крайне конструктивным.

«Мы заверили, в том числе Совет Федерации, что молдавская делегация будет участвовать в заседаниях МПА СНГ и обязательно в них будет участвовать председатель парламента Молдавии. Уже созданы группы дружбы с Государственной думой и Советом Федерации, в которые вошли представители всех фракций парламента и которые возглавили депутаты-социалисты», – сказала глава парламента Молдавии.

Напомним, ранее в понедельник президент Молдавии Игорь Додон заявил об отмене принятого в 2017 году запрета на поездку парламентариев и членов правительства в Россию.