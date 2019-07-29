Сотрудникам сгоревшего лагеря «Холдоми» стали поступать угрозы

Работники лагеря «Холдоми», где в пожаре погибли четверо детей, получают множество угроз, рассказала директор по развитию ГЛК «Холдоми» Галина Нечаева.

«Очень много сообщений нам приходит с проклятиями и пожеланиями всевозможных участей. Первые дни было ужасно. И в адрес руководства, и в адрес всех работников. Если непричастные к этому люди, а проклятия сыплются на всех», – передает телеканал «360tv» слова Нечаевой.

По ее словам, больше всего негатива достается вожатым, которые «детей вытаскивали, лезли под кровати, сами получили ожоги».

Нечаева рассказала, что работники лагеря получают «пожелания» типа «чтобы вы все сгорели» или «посадить всех пожизненно». Некоторые желают им «страшную смерть».

Она добавила, что некоторые вожатые разъехались по домам.

В ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар. Погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек.

Напомним, в воскресенье сотрудники «Холдоми» пожаловались на травлю после пожара в лагере.