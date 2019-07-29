Решающую роль самок в эволюции доказали на рыбках

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В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным – такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При этом снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
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Московской оппозиции поможет армия Украины

В Киеве вспомнили об экспорте «майданного» образцаФото: Tatyana Makeyeva/Reuters
«Стихийный протест москвичей» оказался не стихийным и, по данным полиции, не совсем московским. Среди участников беспорядков – много приезжих. Когда в «борьбе за демократию» в Москве засветились гости с Украины, уже не удивляет призыв экс-редактора киевского Forbes «готовить войска для поддержки демократии в России». Кто еще с интересом наблюдал за акцией оппозиции в Москве? Подробности...
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Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира

Произведенные еще во времена СССР ракетные комплексы «Гранит» по-прежнему дают ВМФ РФ колоссальные боевые возможностиФото: кадр Министерства обороны России
Сегодня, в День ВМФ России, резонно задать вопрос: какое место занимает отечественный военно-морской флот в ряду флотов других мировых держав? Насколько сильным он является и почему, с кем в первую очередь идет соперничество? Обозреватель газеты ВЗГЛЯД составил собственный рейтинг боевых возможностей военно-морских флотов мира. Подробности...
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Украинская «Буря» в Донбассе обречена на провал

Гибель Сербской Краины стала уроком не только для Украины, но и для России тожеФото: Chris Helgren/Reuters
Украина вновь обсуждает «хорватский сценарий» для решения «донбасской проблемы». И понятно, почему обсуждает: с точки зрения украинских националистов и других моральных уродов он стал бы идеальным выходом из ситуации. Но что именно предполагает «хорватский сценарий»? И почему Киеву стоило бы о нем забыть, пока хуже не стало? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Неистребимость истины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Годовщина Крещения Руси была отмечена грандиозным – около трехсот тысяч участников – крестным ходом Украинской православной церкви. Это огромная радость для всех нас – для всех наследников Крещения, совершенного святым князем Владимиром. Подробности...
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Политкорректности вы лучше у нас поучитесь

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда вы видите особо громкого прогрессора, поучающего окружающих гендерной или расовой морали, знайте – вы видите вчерашнего куклуксклановца, расиста и мизогина. И по-другому не бывает. Подробности...
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За спиной толпы

Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Некоторые члены СПЧ посчитали более продуктивным прийти к мэрии, как на шоу, чтобы потом осудить силовиков. И снова ни слова про перечный газ, про камни в полицию, создание толпой преград для пешеходов и общественного транспорта. Получается, коллеги солидаризировались с организаторами акции? Подробности...
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              Решающую роль самок в эволюции доказали на рыбках

                 29 июля 2019, 12:12
              Фото: Reinhard, H./Arco Images GmbH/Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Биологи, понаблюдав за живородящими рыбками-пецилиями, доказали, что половые предпочтения самок полностью определяют то, в какую сторону пойдет эволюция их вида. Выводы ученых публикует журнал Nature Communications.

              Дэвид Резник из университета Калифорнии в Риверсайде (США) отметил, что пецилии, в отличие от многих других рыбок, вынашивают потомство в своей утробе. «Я увидел подобных рыбок и их ярких ухажеров в зоомагазине, и у меня появилась мысль проверить, как особенности физиологии самок могут влиять на эволюцию самцов», – приводит его слова РИА «Новости».

              Этих рыбок, как заметили эволюционисты, можно разделить на две больших категории по тому, как выглядят их самцы. Представители сильного пола у части видов – довольно невзрачные, а у других – выглядят очень ярко и активно конкурируют за внимание самок.

              Когда Резник увидел ярких самцов пецилий в магазине, он обратил внимание на интересный факт – все они принадлежали к тем видам рыбок, которые не обладают плацентой, но вынашивают потомство в утробе. Аналогичным образом, невзрачные ухажеры почти всегда относились к числу «плацентарных» видов.

              Это наблюдение натолкнуло его на мысль, что подобное совпадение не было случайным и было связано с тем, как выбор самок влиял на характер эволюции этих видов.

              Проведя сравнительный анализ, Резник заметил, что отсутствие плаценты удваивало скорость эволюции и формирование новых видов.

              «Самки, не имеющие плаценты, изначально вкладывают много ресурсов и сил в подготовку еще неоплодотворенных икринок и яиц. Права на ошибку у них нет, поэтому они особо тщательно выбирают партнера для спаривания. Плацента позволяет вкладывать меньше ресурсов в рост икринок еще до их оплодотворения, что позволяет самкам выбирать отца своих детей уже после спаривания», – пояснил ученый.

              Пути для этого могут быть самыми разными – организм самки может самостоятельно «отбирать» более качественный генетический материал еще до оплодотворения, или же убивать недостаточно качественные эмбрионы уже после него. Все это, как обнаружили биологи, очень сильно влияло на облик самцов, скорость и общий характер эволюции пецилий.

              Что интересно, удвоенные темпы эволюции у тех видов рыбок, чьи самки не имели плаценты, полностью противоречат устоявшимся теориям о принципах формирования новых видов, а также наблюдениям за тем, как этот процесс протекает среди млекопитающих.


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