Решающую роль самок в эволюции доказали на рыбках

Биологи, понаблюдав за живородящими рыбками-пецилиями, доказали, что половые предпочтения самок полностью определяют то, в какую сторону пойдет эволюция их вида. Выводы ученых публикует журнал Nature Communications.

Дэвид Резник из университета Калифорнии в Риверсайде (США) отметил, что пецилии, в отличие от многих других рыбок, вынашивают потомство в своей утробе. «Я увидел подобных рыбок и их ярких ухажеров в зоомагазине, и у меня появилась мысль проверить, как особенности физиологии самок могут влиять на эволюцию самцов», – приводит его слова РИА «Новости».

Этих рыбок, как заметили эволюционисты, можно разделить на две больших категории по тому, как выглядят их самцы. Представители сильного пола у части видов – довольно невзрачные, а у других – выглядят очень ярко и активно конкурируют за внимание самок.

Когда Резник увидел ярких самцов пецилий в магазине, он обратил внимание на интересный факт – все они принадлежали к тем видам рыбок, которые не обладают плацентой, но вынашивают потомство в утробе. Аналогичным образом, невзрачные ухажеры почти всегда относились к числу «плацентарных» видов.

Это наблюдение натолкнуло его на мысль, что подобное совпадение не было случайным и было связано с тем, как выбор самок влиял на характер эволюции этих видов.

Проведя сравнительный анализ, Резник заметил, что отсутствие плаценты удваивало скорость эволюции и формирование новых видов.

«Самки, не имеющие плаценты, изначально вкладывают много ресурсов и сил в подготовку еще неоплодотворенных икринок и яиц. Права на ошибку у них нет, поэтому они особо тщательно выбирают партнера для спаривания. Плацента позволяет вкладывать меньше ресурсов в рост икринок еще до их оплодотворения, что позволяет самкам выбирать отца своих детей уже после спаривания», – пояснил ученый.

Пути для этого могут быть самыми разными – организм самки может самостоятельно «отбирать» более качественный генетический материал еще до оплодотворения, или же убивать недостаточно качественные эмбрионы уже после него. Все это, как обнаружили биологи, очень сильно влияло на облик самцов, скорость и общий характер эволюции пецилий.

Что интересно, удвоенные темпы эволюции у тех видов рыбок, чьи самки не имели плаценты, полностью противоречат устоявшимся теориям о принципах формирования новых видов, а также наблюдениям за тем, как этот процесс протекает среди млекопитающих.