Грузия пообещала не допустить возобновления международных рейсов в Абхазию

Сухумский аэропорт не сможет принимать и отправлять международные рейсы без разрешения авиационных властей Грузии, заявили корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси в Агентстве гражданской авиации Грузии.

Там также отметили, что только грузинская сторона может быть ответственной за безопасность полетов над территорией страны. В случае выполнения таких рейсов без разрешения Тбилиси авиакомпании нарушат как международное, так и грузинское законодательство.

«Это приведет к последующим сложностям для авиакомпании-нарушителя», – отметили в агентстве.

Так там отреагировали на сделанные на прошлой неделе кабмином Абхазии заявления, согласно которым Сухумский аэропорт получает статус аэродрома совместного базирования, что дает право размещать на нем гражданские и государственные воздушные суда. «Имеется в виду, что там будет базироваться и гражданская авиация, и государственная авиация – это военная авиация, МЧС, санитарная авиация», – уточнил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, сообщало «Эхо Кавказа».

Постановлением «О присвоении буквенного кода» международному аэропорту Сухум и воздушному пространству Абхазии был присвоен международный четырехбуквенный код «URAS» для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации России. Аэропорт после открытия сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.

Грузия закрыла Сухумский аэропорт в 1993 году, когда грузино-абхазская война завершилась утратой контроля Тбилиси над Абхазией. С тех пор грузинская сторона не сертифицировала для полетов Сухумский аэропорт.

Международная организация гражданской авиации ICAO признает Абхазию частью Грузии.