В понедельник синоптики пообещали москвичам прохладную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 12 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов. Ветер прогнозируется северный, северо-западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.