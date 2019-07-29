Легкоатлетка из США побила мировой рекорд россиянки в беге на 400 м с барьерами

Американская легкоатлетка Далайла Мухаммад на чемпионате Соединенных Штатов в Де-Мойне (штат Айова) установила новый мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами.

Результат американки составил 52,20 секунды. Второе место на чемпионате США заняла Сидни Маклафлин (52,88), третье – Эшли Спенсер (53,11), передает ТАСС.

Россиянка Юлия Печенкина в 2003 году на чемпионате России в Туле пробежала 400 м с барьерами за 52,34 секунды.

29-летняя Мухаммад является олимпийской чемпионкой 2016 года и двукратным серебряным призером чемпионата мира (2013, 2017). Ее предыдущий лучший результат был достигнут на чемпионате США 2017 года в Сакраменто (штат Калифорния). Тогда она пробежала 400 м с барьерами за 52,64 секунды.

Печенкина является двукратной чемпионкой мира – в 2005 году в Хельсинки она завоевала золотые медали в беге на 400 м с барьерами, а также в эстафете 4 по 400 м. Помимо этого, россиянка имеет три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.