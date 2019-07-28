Правящая партия Израиля вывесила плакат с фото Нетаньяху и Путина в Тель-Авиве

Правящая в Израиле партия «Ликуд» в преддверии выборов украсила многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве фотографиями своего лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху в компании президентов России, США и главы правительства Индии.

На стенах здания Владимир Путин, Дональд Трамп и Нарендра Моди улыбаются премьеру Израиля и жмут ему руку, передает РИА «Новости».

«Нетаньяху. Другая лига», – гласит надпись, сопровождающая каждый из трех плакатов.

Отмечается, что под этим лозунгом Нетаньяху выиграл апрельские выборы и идет на сентябрьские во главе партии «Ликуд».

Необходимость второй раз за год обратиться к избирателям возникла из-за того, что премьер, несмотря на одержанную весной победу, не смог создать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался.

Чтобы не допустить перехода мандата на формирование правительства к оппозиции, сторонники Нетаньяху инициировали роспуск кнессета с назначением выборов на 17 сентября.

Ранее Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву в 2020 году на торжества по случаю 75-летия Победы.