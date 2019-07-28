Аэропорт Екатеринбурга не смог принять 14 рейсов из-за погодных условий

Аэропорт «Кольцово» под Екатеринбургом в воскресенье не смог принять 14 рейсов из-за сложных погодных условий, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Утром в Екатеринбурге был туман. Синоптики объявили на 28 и 29 июля штормовое предупреждение. В воскресенье на севере и в горах Свердловской области шли сильные ливни, выпал крупный град, зафиксировано шквалистое усиление ветра до 25 м/с, передает ТАСС.

«В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге 14 рейсов ушли на запасные аэродромы – в Тюмень, Уфу, Казань, Нижнекамск и Курган. В настоящее время аэропорт принимает и отправляет воздушные суда без ограничений», – сказали в пресс-службе.

Напомним, в среду жители Екатеринбурга жаловались на смог от лесных пожаров.