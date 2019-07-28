На юге Чили произошел разлив 40 тыс. литров нефтепродуктов

На чилийском острове Гуарельо, расположенном в Тихом океане, в 250 км от города Пуэрто-Наталес, произошел разлив 40 тыс. литров дизельного топлива, часть нефтепродуктов попала в океан, сообщил телеканал «24 орас».

По сведениям телеканала, разлив произошел из-за инцидента на терминале чилийской горнодобывающей и сталелитейной компании CAP («КАП») на юге страны, передает ТАСС.

Для устранения последствий разлива к месту аварии направлены два судна.

По словам главы морского управления региона Рональда Бааша, суда прибудут к острову в воскресенье утром по местному времени.

Помимо специалистов по устранению последствий разлива, к месту отправился прокурор, который займется расследованием инцидента.

Напомним, в начале июля в Перу произошел разлив нефти.