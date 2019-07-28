В воскресенье синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 20 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 23 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.