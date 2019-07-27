Российский спортсмен выиграл серебро на чемпионате мира по водным видам спорта

Пловец Андрей Минаков завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу.

Минаков проплыл дистанцию за 50,83 секунды, передает РИА «Новости». 17-летний россиянин уступил обладателю мирового рекорда, американцу Калебу Дресселу. Спортсмен из США завоевал золото с результатом в 49,66 секунд, на третьем месте оказался южноафриканский атлет Чэду Ле Кло (51,16 секунд).

В пятницу российский пловец Антон Чупков завоевал золотую медаль на ЧМ на дистанции 200 метров брассом, он установил мировой рекорд.