В Каспийском море в Дагестане утонули трое детей

В Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана найдены мертвыми трое детей – 12, 13 и 14-летнего возраста, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Уточняется, что дети купались в море на надувном матрасе. Тела погибших были обнаружены силами родственников и местного населения, передает ТАСС.

На место происшествия были направлены семь спасателей и одна единица техника.

Ранее в субботу сообщалось, что подросток утонул в реке Реж во время экскурсии для детей из детского дома в Свердловской области.