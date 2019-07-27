Искавшие наркотики американцы убили карабинера в Риме

Двое 19-летних туристов из США признались в убийстве карабинера в одном из центральных районов Рима.

Вице-бригадир корпуса карабинеров Марио Черчиелло Рега был убит в ночь на пятницу в центре Рима, передает РИА «Новости».

Согласно восстановленной версии событий, двое американцев в поисках наркотиков познакомились с неким 45-летним итальянцем, который пообещал свести их с дилером. Тот обманул туристов, дав им обычные таблетки.

Иностранцы решили получить компенсацию с посредника, отобрав у него рюкзак с телефоном. Позже они вышли с ним на связь, потребовав за вещи 100 евро и грамм кокаина.

Отмечается, что роль пострадавшего в этой истории пока остается неясной, однако известно, что он заявил об ограблении в правоохранительные органы.



На условленное место встречи с преступниками карабинер Рега прибыл с напарником. При попытке задержания у него завязался конфликт с американцами, и в результате правоохранитель получил несколько смертельных ударов ножом.



Позднее на допросе задержанные заявили, что не поняли, кем был подошедший в штатском, и, возможно, приняли его за обманувшего их дилера.



Убийц задержали в пятницу благодаря заявлению портье их отеля. В момент ареста они готовились к выезду, спрятав нож и одежду, в которой было совершено преступление, в пространство под потолком гостиничного номера.



Позже они перед лицом «неопровержимых доказательств» сознались в содеянном.



Убийство карабинера в центре Риме вызвало крупную шумиху в итальянских СМИ. Согласно их первым сообщениям, в розыск после инцидента якобы были объявлены двое мигрантов из Африки.



Соболезнования в связи с гибелью карабинера выразило все руководство Италии, в том числе премьер-министр и президент страны.