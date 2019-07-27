Мужской труп с пришитой головой женщины и холодильник с гениталиями нашли в США

ФБР провело обыск в центре биологических ресурсов в Аризоне, там нашли «ведра с головами» и «наполненный мужскими гениталиями холодильник», свидетельствуют судебные документы.

Кроме того, были обнаружены «ведра с руками и ногами», сваленные друг на друга части тел и даже крупный мужской торс с пришитой к нему женской головой, который висел на стене, «как Франкенштейн», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

О находке стало известно из иска – в суд на центр биологических ресурсов подали свыше 30 человек. Тела их близких центр получил для научных исследований, но вместо этого тела продавали.

В 2015 году владельца центра Стефана Гора признали виновным в торговле частями тел и использовании их в запрещенных донорами целях.