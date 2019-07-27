ЦИК Украины пожаловался на партии Саакашвили и Шария

В украинское национальное агентство по предотвращению коррупции поступила жалоба ЦИК Украины на партии Михаила Саакашвили и Анатолия Шария, сообщило ведомство.

ЦИК выявил нарушения в финансовых отчетах партий «Социальная справедливость», «Гражданская позиция», «Партия Шария» и «Движение новых сил Михаила Саакашвили».

Документы, в которых нашли нарушения, касаются средств избирательных фондов, передает РИА «Новости».

Напомним, в Верховную раду прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».

Шарий заявил газете ВЗГЛЯД, что новая Рада не продержится до конца срока.

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