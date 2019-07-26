Опубликована переписка обвиняемого в убийстве девушки в Подмосковье с жертвой

Подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Раменском Артем Шустов донимал девушку сообщениями в Сети, об этом сообщают СМИ со ссылкой на переписку.

«Оставь меня в покое, ты ненормальный, я еще раз говорю – заявление уже лежит. Если что-то со мной случится, все узнают, что это ты», – приводит реплику погибшей РЕН-ТВ.

«Еще раз говорю, от этого никому хорошо не будет, а в первую очередь тебе. Если ты настолько глупа, гни свою позицию и дальше. Но это конец всему», – написал тот ей в ответ.

Девушка добавила, что «насильно мил не будешь».

Знакомый погибшей сообщил каналу, что Шустов преследовал девушку и угрожал ей.

«Следил за тем, где она бывает, угрожал в СМС. Он не муж ей и не ее молодой человек», – сказал приятель девушки.

В Раменском мужчина зарезал женщину на детской площадке и скрылся. Позже полиция взяла в кольцо лесополосу, где прятался подозреваемый, и задержала его.

Во время допроса он признал свою вину и написал чистосердечное признание, отметив, что убил женщину из-за ревности. Сообщалось, что подозреваемый может быть причастен к убийству другой девушки. В пятницу Шустов был арестован.