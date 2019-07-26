В Германии участились случаи насилия со стороны правых экстремистов

Германия обеспокоена безопасностью страны из-за роста случаев насилия со стороны ультраправых экстремистов.

Такие данные содержаться в конфиденциальном отчете заседания комитета бундестага по внутренней политике по делу об убийстве немецкого политика Вальтера Любке, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

По словам президента Федерального ведомства криминальной полиции (БКА) Германии Хольгера Мюнха, опасность выросла не только в Германии, но и по всей Европе.

«Необходимо учесть серьезные акты насилия, совершенные отдельными лицами или небольшими группами, а также формирование террористических групп среди правых», – добавил он.

В свою очередь, глава германской контрразведки Томас Хальденванг отметил, что динамика наблюдается конкретно в «области правого экстремизма». По его мнению, во многом на обострение ситуации влияют соцсети, поэтому контрразведке требуется больше сотрудников, чтобы справиться с насилием в стране.

Напомним, в прошлом году в Германии более чем на 70% увеличилось число насильственных преступлений на почве антисемитизма.

В конце прошлого года число правых экстремистов увеличилось до рекордного показателя в 24,1 тыс. человек, в 2017 году это число составляло 24 тыс. человек. Практически каждый второй правый экстремист (12,7 тыс. человек) классифицируется контрразведкой, как «ориентированный на насилие».