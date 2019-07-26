Жительницу Саранска наказали за сожжение российского флага

В Мордовии суд вынес приговор жительнице Саранска за надругательство над государственным символом России, сообщает прокуратура республики.

Подсудимая не признала свою вину, заявив, что сожженный предмет является сувениром, а не официальным флагом, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Республики Мордовия.

Несмотря на это, суд квалифицировал действия девушки, как надругательство над государственным флагом, и назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Напомним, в январе сообщалось, что в Мордовии девушки сожгли флаг России. Они запечатлели процесс на видео и опубликовали его в соцсетях.