«Новое величие» убрали из игры «Что? Где? Когда?»

Международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?» (МАК) переименовала команду «Новое величие», заявил президент организации Андрей Козлов.

В МАК предложили переименовать команду, название которой совпадало с названием экстремистской молодежной организации «Новое величие», с 1 июня, передает ТАСС.

Называться команда будет «по фамилии капитана, либо по названию, которое выберет команда при условии согласования нового названия с комиссией по рейтингу».

По делу «Нового величия» проходят 10 человек: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков (находятся в следственном изоляторе), Анна Павликова, 19-летняя Мария Дубовик (районный суд перевел их из СИЗО под домашний арест), Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский (содержатся под домашним арестом).

Уголовное дело против «Нового величия» было возбуждено по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»), все фигуранты были помещены под стражу и под домашний арест в марте 2018 года. Им грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путем государственного переворота.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».