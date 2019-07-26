МИД предупредил туристов об опасности в Европе

МИД России рекомендует как можно меньше находиться на улице в странах Западной Европы из-за аномальной жары.

«Германия, Дания, Нидерланды, Франция – сохраняется аномально жаркая погода с температурой воздуха 38-40 градусов; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице», – говорится в сообщении МИД в Twitter.

#Германия #Дания # Нидерланды # Франция – сохраняется аномально жаркая погода с температурой воздуха 38-40°C; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице pic.twitter.com/KQFCwiJpV6 — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 26 июля 2019 г.

Отмечается, что в европейских странах зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха. Так, в Германии в четверг было плюс 41,5 градуса. Власти страны были вынуждены отключить АЭС в Нижней Саксонии из-за сильного перегрева рек.

Во Франции столбик термометра достиг 42,4 градуса, в Бельгии – плюс 40,3, в Нидерландах – плюс 41,7, в Британии – плюс 36,9.

Ранее туристические компании рассказали о влиянии европейской жары на отдых россиян. Туркомпании отмечают, что россияне любят жару, поэтому не переносят сроки поездок из-за погоды в Европе.