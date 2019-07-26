В Ставрополе решили проблему дома-долгостроя

Губернатор края Владимир Владимиров встретился с жильцами дома, который долгое время оставался долгостроем по вине недобросовестного застройщика, – рассказал газете ВЗГЛЯД глава Стройжилнадзора Ставропольского края Валерий Савченко. 83 семьи дольщиков смогут вселиться в собственные квартиры.

«Дом номер 67 по улице Чехова начал строиться еще в 2007 году. А три года спустя изначальный застройщик ­– «Ставропольстрой» обанкротился», – рассказал руководитель управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко.

По словам собеседника, ситуация долгое время оставалась непростой – и дело не только в отношениях дольщиков с фирмой-застройщиком многоквартирного дома, но и из-за трений между несколькими инициативными группами самих дольщиков. «Боролись за то, кто будет главным в этом процессе, куча судов между собой была. Но ситуацию удалось стабилизировать, и, примерно с 2013 года определились с созданием ЖСК, который получил название «Авангард», и который получил право на застройку земельного участка», – рассказал Савченко. Дольщики получили право собственности на объект незавершенного строительства, и в 2014-м «Авангард» получил разрешение на строительство дома.

«То, что процесс затянулся, связано с тем, что в крае нет практики создания ЖСК, которые позволяют привлекать средства граждан без госрегистрации договоров долевого участия», – отметил Савченко.

В итоге, усилиями ЖСК дом был построен. Ситуация была на контроле у властей региона. По поручению губернатора Ставропольского края были выделены средства на благоустройство пешеходных дорожек, детской площадки с устройством плиточного покрытия, установкой игрового оборудования и скамеек для отдыха возле дома. Но главное – 83 семьи дольщиков наконец-то смогут вселиться в собственные квартиры после долгих лет ожиданий.