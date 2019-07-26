Мединский обещал за пять лет поставить на учет все музейные сокровища России

Министр культуры Владимир Мединский на встрече с президентом Владимиром Путиным пообещал закончить работу по описанию и внесению в электронный каталог музейных сокровищ России за пять лет.

«Было такое понятие «госкаталог». Еще в 1996 году был принят закон о том, что необходимо все наши сокровища описать, пересчитать и внести в государственный электронный каталог. Работа эта не велась. Мы запустили ее только в 2015 году, спустя 10 лет после принятия закона, и уже за четыре года наши музейщики 16 млн музейных предметов полностью описали», – рассказал Мединский, передает РИА «Новости».

«Мы убеждены, что в течение ближайших лет пяти эта работа будет завершена, и все сокровища, которые накоплены были нашими предками и поколениями, будут соответствующим образом систематизированы и атрибутированы», – добавил он.

Мединский сообщил, что посещаемость музеев страны за шесть лет превысила 150 млн человек, а количество проданных билетов выросло вдвое, причем в федеральных музеях рост еще больше. Таким образом, по данным министра, доходы музеев за последние годы выросли в 2,5 раза. «Прилично», – прокомментировал Путин, передает ТАСС.

Кроме того, глава Минкультуры отметил, что музеи стали более доступны с тех пор, как «перестали быть хранилищем артефактов и предметов искусства для знати и нобилитета», а некоторые из них стали фактором социально-экономического развития территорий. «В некоторых городах, на Соловках, например, это вообще главное системообразующее предприятие», – пояснил он. «Но там много нужно будет сделать еще», – добавил президент.

Ранее Владимир Путин посетил экспозицию о жизни российских эмигрантов в Доме русского зарубежья имени Солженицына. Там глава государства также пообщался с вдовой писателя Наталией Солженицыной.