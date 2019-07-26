В Башкирии решили защищать пчел от пестицидов из Китая

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Украина пошла по миру в поисках газа

«Нафтогаз» начал готовиться к выживанию без транзита российского газа Фото: Грабар Виталий/ТАСС
Украина этой зимой может остаться без газа вообще. Без транзита российского газа невозможен никакой реверс из Европы. В Киеве сейчас озвучивают другие варианты покупки голубого топлива. Но на поверку они оказываются либо невозможными, либо очень дорогими. Более того, из-за недопоставок газа в Европу по украинской трубе, ситуация для Киева станет еще более безнадежной. Подробности...
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«Гнездо русофобии» изгоняют из России

Атлантический совет в России возглавляет лично американский посолФото: AtlanticCouncil/YouTube
Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию? Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Ветер истории дует с Востока

Сергей Зацаринный, писатель
Это второй из цикла материалов к 750-летию создания Золотой Орды – соседа, врага и друга Руси, значительная часть которой является территорией современной России. Есть смысл подумать, чему нас может научить опыт Золотой Орды. Подробности...

Кибервойна на самом деле уже идет

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
СМИ все больше пишут про кибервойну и кибершпионаж. Марк Эспер, потенциальный кандидат в министры обороны США, открыто заявил, что «кибервойна между США и Россией уже идет». Но что такое кибервойна и как в нее воюют? Подробности...
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ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

Сергей Мардан, публицист
Вся человеческая история подсказывает, что «здоровый образ жизни» – это опасная и искусственная ересь. ЗОЖ жалок именно из-за своей изначальной лживости. А отвратительным он становится, когда эту ложь начинают превращать в деньги. Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

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          • Он еще более усилит политику русофобии

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          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

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            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              В Башкирии решили защищать пчел от пестицидов из Китая

              26 июля 2019, 12:27

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Глава парламента Башкирии Константин Толкачев выступил с предложением контролировать оборот китайских пестицидов, из-за которых, вероятно, погибают пчелы.

              «Основная проблема – дешевые пестициды и агрохимикаты, преимущественно ввозимые из Китая. Необходим контроль за их оборотом. В противном случае возможны крайне неблагоприятные последствия. Не исключено, что от проблемы здоровья пчел до проблемы здоровья человека всего один шаг», – написал Толкачев на своей странице в Facebook.

              Он добавил, что парламентарии отработают этот вопрос в период осенней сессии.

              «Пригласим минсельхоз, минэкологии, Роспотребнадзор, иные ведомства, пчеловодов, совместными усилиями выработаем необходимый комплекс законодательных решений», – добавил он.

              Между тем, пчеловоды сразу из нескольких районов Томской области пожаловались на массовую гибель пчел.

              «Управление Россельхознадзора по Томской области выражает обеспокоенность поступающими обращениями пчеловодов Зырянского, Томского, Шегарского и других районов о массовой гибели пчел», – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства, с подписью врио руководителя управления регионального Россельхознадзора Вадима Чиркина.

              Он не исключил, что причиной гибели пчел могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты и отметил, что действующей государственной структуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимитов в России, сейчас нет.

              «В то же время, однозначно нельзя во всем обвинять нерадивых сельхозпользователей. Массовая гибель пчел может возникнуть и по иным обстоятельствам, например, из-за инфекционных или инвазионных заболеваний, неправильного применения лекарственных препаратов», –  написал Чиркин.

              После сообщений о том, что массовая гибель пчел могла произойти из-за отравления пестицидами, контроль за препаратами предложили передать Россельхознадзору.

              Напомним, в среду массовую гибель пчел в России связали с китайскими пестицидами.


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