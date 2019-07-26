В Башкирии решили защищать пчел от пестицидов из Китая

Глава парламента Башкирии Константин Толкачев выступил с предложением контролировать оборот китайских пестицидов, из-за которых, вероятно, погибают пчелы.

«Основная проблема – дешевые пестициды и агрохимикаты, преимущественно ввозимые из Китая. Необходим контроль за их оборотом. В противном случае возможны крайне неблагоприятные последствия. Не исключено, что от проблемы здоровья пчел до проблемы здоровья человека всего один шаг», – написал Толкачев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что парламентарии отработают этот вопрос в период осенней сессии.



«Пригласим минсельхоз, минэкологии, Роспотребнадзор, иные ведомства, пчеловодов, совместными усилиями выработаем необходимый комплекс законодательных решений», – добавил он.



Между тем, пчеловоды сразу из нескольких районов Томской области пожаловались на массовую гибель пчел.



«Управление Россельхознадзора по Томской области выражает обеспокоенность поступающими обращениями пчеловодов Зырянского, Томского, Шегарского и других районов о массовой гибели пчел», – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства, с подписью врио руководителя управления регионального Россельхознадзора Вадима Чиркина.



Он не исключил, что причиной гибели пчел могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты и отметил, что действующей государственной структуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимитов в России, сейчас нет.



«В то же время, однозначно нельзя во всем обвинять нерадивых сельхозпользователей. Массовая гибель пчел может возникнуть и по иным обстоятельствам, например, из-за инфекционных или инвазионных заболеваний, неправильного применения лекарственных препаратов», – написал Чиркин.

После сообщений о том, что массовая гибель пчел могла произойти из-за отравления пестицидами, контроль за препаратами предложили передать Россельхознадзору.

Напомним, в среду массовую гибель пчел в России связали с китайскими пестицидами.