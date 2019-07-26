Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима

Варшава планирует пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, заявил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.

«На мероприятия, которые организуются музеем в Освенциме в начале будущего года, приглашение для президента Путина будет направлено, так как освобождение лагеря советскими войсками – неоспоримый факт истории. Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать», – сказал Спыхальский, передает ТАСС.

Памятные мероприятия пройдут в Освенциме 27 января 2020 года на территории созданного на месте бывшего концлагеря музея. Ранее руководство музея информировало, что они направили нескольким десяткам государств, включая Россию, информацию о приближающейся годовщине, предложив руководству разных стран самостоятельно принять решение о своем участии в памятных мероприятиях.

Между тем, власти Польши решили не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые состоятся в республике 1 сентября. При этом Варшава пригласила на эти мероприятия страны ЕС, включая Германию, государства НАТО и Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина).

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что польское руководство последовательно в своей русофобии, хотя такая политика уже становится опасной для самой Варшавы.